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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتة طيبة من حياة كريمة.. توزيع المياه المعدنية للعاملين بحملات النظافة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

حرص فريق عمل من مؤسسة " حياة كريمة " على توزيع المياه المعدنية المثلجة على العاملين والفنيين والمشرفين بحملات النظافة الذين يقومون بتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تلافى كافة الملاحظات التي يقوم المحافظ برصدها في جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الداخلية والرئيسية .

وقد نجحت جهود الحملات المكبرة التى تتم بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وبمشاركة ومتابعة من المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ونوابهم ، بالتعاون مع الصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى في رفع أكثر من 350 طن من القمامة والمخلفات بمناطق الإسكان المميز بمنطقة حى العقاد ، وإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديدة .

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حملات النظافة

هذا بالإضافة إلى رفع التراكمات بأحياء غرب وجنوب ، وتنفيذ أعمال الكنس ورفع المخلفات ورش المياه وذلك بواسطة 70 عامل ومشرف وفنى وسائق مدعمين بأكثر من 20 سيارة ومعدة للنظافة ، وتواصل الحملة فعالياتها على مدار الأيام القادمة لإظهار الوجه الجمالى والحضارى على أكمل وجه .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسطول اللوادر والسيارات الثقيلة وغيرها من المعدات وأدوات منظومة النظافة حيث حرص المحافظ على القيام شخصياً بقيادة أحد اللوادر للإطمئنان على الكفاءة والحالة الفنية للمعدات المستخدمة وذلك إستمراراً للجهود المبذولة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وخلق متنفس جمالى وترفيهى للمواطنين وإستقبالاً للموسم السياحى الجديد .

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جهود

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة سلسلة الحملات المكبرة والجارية لرفع مستوى النظافة العامة بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد وبمشاركة مسئولى المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وغيرها من الجهات المعنية .

وقد وجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون والعمل وفقاً لخطة زمنية محددة لضمان رفع جميع تراكمات القمامة والأتربة وإزالة مختلف الإشغالات والمخالفات والتعديات مع التعامل الفورى لتلافى كافة الملاحظات التى يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية أولاً بأول .

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