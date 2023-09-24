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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يطمئن على أسطول معدات النظافة لتنفيذ الحملات المكبرة

أسطول معدات النظافة
أسطول معدات النظافة بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أسطول اللوادر والسيارات الثقيلة وغيرها من المعدات وأدوات منظومة النظافة، حيث حرص المحافظ على القيام شخصياً بقيادة أحد اللوادر للإطمئنان على الكفاءة والحالة الفنية للمعدات المستخدمة وذلك استمرارا للجهود المبذولة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وخلق متنفس جمالى وترفيهى للمواطنين وإستقبالاً للموسم السياحى الجديد .

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة سلسلة الحملات المكبرة والجارية لرفع مستوى النظافة العامة بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد وبمشاركة مسئولى المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وغيرها من الجهات المعنية .

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محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع 200 طن من التراكمات

أسطول السيارات

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون والعمل وفقاً لخطة زمنية محددة لضمان رفع جميع تراكمات القمامة والأتربة وإزالة مختلف الإشغالات والمخالفات والتعديات مع التعامل الفورى لتلافى جميع الملاحظات التى رصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى أن الحملات مستمرة لليوم الخامس على التوالى، مشيراً إلى أن الحملة شملت اليوم مواصلة رفع التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق من القمامة بأحياء غرب وجنوب وشرق والصداقة الجديدة ، علاوة على رش الشوارع بالمياه ، وكنس وجرد للأتربة ، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى ، علاوة على تقليم الأشجار ، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قام بجولة ميدانية صباحية مفاجئة اليوم بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية بنطاق حى جنوب ، وعقب استدعائه لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والعاملين بالحى شدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود من أجل رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تفريغ الصناديق من القمامة ، والتصدى الفورى للنباشين والسيطرة عليهم ومصادرة العربات والمعدات التى يستخدمونها .

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محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع 200 طن من التراكمات

جهود

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مسئولى المرافق المختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل مع أى طوارئ ترتبط بالشبكات والخطوط للحد من أى تداعيات لها ، وهو الذى يتكامل بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالى ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نفقد اليوم الأحد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات، وصلت إلى 90 %، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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