محافظ أسوان يوجه بتجهيز 1500 مدرسة لاستقبال 400 ألف طالب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه تم تكليف المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز 1500 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة لاستقبال أبنائنا الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023/2024 بإجمالى حوالى 400 ألف طالب وطالبة.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الأجهزة المختصة بالمرور الميدانى لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة .

مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسى ، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب .

العام الدراسى

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه يتم العمل على قدم وساق لتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة مدارس المحافظة بالمراكز والمدن والقرى لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب والملائم أمام الطلاب للتحصيل الدراسى الجيد ، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال وصول الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية .

هذا ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المتميز الذى قام به مسئولى الطب البيطرى والجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وهو الذى يتواكب مع الإستعداد لإطلاق الحلمة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءاً من الأسبوع القادم .

جهود

وأكد المحافظ على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية ، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان .

وأوضح مدحت رمزى بأن الهدف من هذه الحملات البيطرية هو توفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية حيث نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تحصين 29 ألف و 648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز وذلك بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة .