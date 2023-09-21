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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: فتح آفاق جديدة من الاستثمار لتوفير فرص عمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر والذى ضم الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مديرى الإستثمار ، وأسماء برجاس مدير المكتب الفنى .

يأتي ذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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التنمية الإقتصادية

وتناول اللقاء استعراض الأفكار والدراسات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الإقتصادية المحلية ذات الأولوية ووضع الرؤية النهائية لإستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة ، وأنشطة إعادة التدوير ، وكذا كيفية الإستفادة من المزايا التنافسية لمحافظة أسوان فى بعض المحاصيل مثل التمور ، والنباتات الطبية والعطرية .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن ما يتم بذله من جهود في كافة قطاعات العمل العام يهدف لإبراز المقومات والثروات الكبيرة التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ، وهو الذى يتكامل مع الإهتمام الذى توليه الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الإستثمار ، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار ، ويحقق فرص توظيف للأهالى والمجتمع المحلى أكثر منه مجرد إستثمار ربحى ، وفى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للوصول إلى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية .

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ولفت المحافظ إلى أهمية إتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو ، وكذا دراسة إقامة مصنع أخر للمخلفات الزراعية بإعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل يتم إدارته بأسلوب وفكر علمى نموذجى وإحترافى ، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب .

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الصين الصديقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى وذلك فى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

 

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