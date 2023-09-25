محافظ أسوان يشدد على استقبال المدارس للطلاب بالورود والبالونات لرسم الابتسامة والفرحة

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها ، وتحقيق رضا المواطن بشكل واضح وسريع فى كافة قطاعات العمل العام ، والوصول إلى الإنضباط بإعتباره أساس النجاح والتميز ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، ورفع الوعى لدى القيادات ليكونوا دائماً على قدر المسئولية برؤية وفكر مستنير .

كان هذا أبرز ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء ترأسه للاجتماع التنسيقى للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 ، والذى سيشهد دخول 7 مدارس جديدة للخدمة ضمن 1495 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات التعليمية.

البالونات

وقد شدد اللواء أشرف عطية على أهمية أن يكون اليوم الأول فى العام الدراسى يوم احتفالي يتم فيه استقبال أبنائنا الطلاب بالورود والبالونات لرسم الإبتسامة والفرحة على وجوههم ، وتحفيزهم وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية ، مع التركيز على الأسلوب الناجح والمميز فى الإدارة لمديرى المدارس ليتم تطبيقه وتعميمه لتحقيق العوائد الإيجابية منه لصالح الطلاب.

وأكد أشرف عطية على ضرورة التنسيق الكامل والعمل بجدية بين القيادات التعليمية والمحليات لإستكمال المرور على المدارس لتلافى كافة الملاحظات ونهو الصيانة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتجهيزها لتكون فى أبهى صورها بشكل جمالى وحضارى راقى لإستقبال الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جهود

ووجه المحافظ إلى ضرورة تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس لزيارة المشروعات القومية الكبرى للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التى تشهدها هذه المشروعات فى الجمهورية الجديدة مثل مشروع توشكى والطاقة الشمسية ومصنع كيما ، مع تعريفهم أيضاً بالشخصيات والرموز الوطنية ليكونوا دائماً على دراية ووعى ويقتدوا بهذه النماذج المشرفة ، وكذا الشهداء والمصابين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تراب هذا الوطن لتعظيم روح الولاء والإنتماء لديهم.

وكلف عطية بأهمية التدريب على كيفية تنفيذ أسلوب الإخلاء للمدارس والمبانى الحكومية فى حالة أي أحداث طارئة ، ومنح أبنائنا الثقة فى التعامل بوعى كامل مع مثل هذه المواقف لتحقيق أقصى إجراءات السلامة والأمان لهم ، على أن يتكامل مع ذلك توزيع الطلاب على المدارس البديلة للمدارس التى تمثل خطورة ضمن دواعى إنقاذ الحياة ، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرروة توزيع الكتب المدرسية مع أول يوم في الدراسة دون الإرتباط بسداد المصروفات المدرسية ، مع الإهتمام بتطبيق البعد الإنسانى من خلال إعداد كشوف بأسماء الحالات الغير قادرة بالتنسيق بين التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى لتحمل نفقات سداد المصروفات عن كاهل أسرهم مراعاة لظروفهم المعيشية ، وكذا توفير الزى المدرسى والمستلزمات الدراسية لهذه الحالات أيضاً ، وهو الذى يتواكب مع نشر البانرات الخاصة بذوى الهمم " إتكلم إشارة " بكافة القطاعات الحكومية لتسهيل التعامل معهم وتلبية طلباتهم على الوجه الأكمل .