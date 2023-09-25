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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: إجراء الكشف الطبي والعلاجي مجانا لـ 1972مواطنا

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية داخل منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان ، وأيضاً قافلة أخرى فى قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة وسط إقبال كبير من المواطنين ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين في كل منطقة وقرية

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،  واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالتنسيق مع المحليات تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 
 

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القوافل الطبية 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي والعلاجى المجانى لـ 1972 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكان قد إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته اليومية والتى تبدأ من الساعة 7 صباحاً يومياً ، وهو الذى يتوازى مع تنظيم حملة مكبرة ومتكاملة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات لليوم السادس على التوالى من أجل تحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى، فيما تفقد المحافظ الشوارع الداخلية والمناطق السكنية بنطاق حى غرب. 

 

جهود 

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه خلالها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين حيث أعطى توجيهاته الفورية للمسئولين بوضع الحلول الجذرية لمشاكل المواطنين. 

 

كما شهدت الجولة أيضاً قيام أشرف عطية بضبط عدد من المخالفات لسائق سيارة تاكسى أجرة ، وأخرى حنطور ، مكلفاً بالتعامل الرادع معهم لبسط الإلتزام بالتعليمات المرورية التنظيمية للحفاظ على سلامة المارة من المواطنين ، وأيضاً الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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