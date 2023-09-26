محافظ أسوان يتفقد الدفعة الأخيرة لأسطول منظومة النظافة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الدفعة الأخيرة من معدات وسيارات منظومة النظافة، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع لودر جى سى 950 سعة 3 متر مكعب ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية تم توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية وصلت لأكثر من70 مليون جنيه ، وتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن .

وخلال تفقده للودر الجديد برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وكذا المهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة .

منظومة النظافة

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى.

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم التكليف بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وأثناء تفقده للكورنيش برفقه نواب رئيس مركز ومدينة أسوان .

جهود

فى إطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالاً لجولاته الميدانية الصباحية.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات لعمل الرفع المساحى لبعض المساحات غير المستغلة بالكورنيش بدءاً من المسجد الجامع ووصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم لإستكمال المشروع القومى " أهل مصر " ، مع القيام بوضع رؤية متكاملة بشكل علمى ومدروس لإستثمار هذه المساحات فى إقامة مشروعات إستثمارية وترفيهية بشكل جمالى وحضارى ، وتنفيذ أعمال التكاسى بالجانب الشرقى ، وأيضاً بالجانب الغربى المواجه له للحفاظ على المنطقة من أعمال النحر ، وكذا زيادة أعداد المراسى السياحية لإستيعاب حركة الفنادق العائمة العاملة بين أسوان والأقصر .