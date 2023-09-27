محافظ أسوان: مشروعات جديدة داخل 170 مدرسة.. وإنشاء 158 مركز شباب بالمحافظة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات على منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لاستعراض المشروعات التنموية التي شهدتها المحافظة، بما يخدم مصالح المواطنين وأهداف السياحة والاستثمار وغيرها.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن أسوان تسعى لأن تكون بوابة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى العديد من الجهود المبذولة في سبيل دعم وتشجيع الاستثمار، حيث تم تحديث وتطوير البنية التحتية في المحافظة بالكامل، بما يؤهلها لاجتذاب مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

ووجه الدعوة لجميع المستثمرين في المجالات كافة لضخ استثماراتهم في أسوان في ظل تسهيلات وحوافز الاستثمار التي تقدمها المحافظة لمجتمعات الأعمال.

وقال محافظ أسوان، إن المحافظة أولت اهتمامًا بالغًا بدعم تقديم الخدمات للمواطنين، فقامت بتطوير السوق السياحية وعدد من الميادين والمرافق العامة؛ كميدان "درة النيل وميدان المحطة وحديقة السلام، بجانب تنفيذ ممشى "أهل مصر" السياحي على كورنيش النيل بطول 13 كيلومترًا، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المحافظة؛ مثل: المشروع القومي "حياة كريمة" وبرامج التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

وأضاف المحافظ: "مبادرة حياة كريمة في أسوان تسهم في تنفيذ مشروعات عديدة لصالح المواطنين بإجمالي يتجاوز الـ 200 مشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات بنسبة 70%، فيما يجري العمل على 30% المتبقية، وتشمل مشروعات لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، بجانب إنشاء مجمعات خدمات للمواطنين ومجمعات أخرى للخدمات الزراعية".

وأوضح أن مشروعات "حياة كريمة" حوّلت أسوان إلى محافظة جاذبة للسكان، وزادت من آمال المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى الخطوات الجارية لزيادة رحلات السائحين إلى محافظة أسوان، حيث أطلقت المحافظة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها السائح للتعرف على الأماكن السياحية والأثرية والفنادق والخدمات العامة بالمحافظة.

وذكر أن التطبيق لاقى ردود أفعال جيدة من السائحين والمترددين على زيارة معالم المدينة، حيث ساهم في تسهيل رحلاتهم وتوفير الوقت والجهد.

وأكد أن أسوان تهتم بتقديم مختلف البرامج التدريبية للكوادر العاملة في مجال السياحة، مشيرًا إلى إطلاق الهوية البصرية الجديدة للمحافظة بالتعاون مع الجامعة الألمانية، بهدف إبراز جمال أسوان وتميّزها على خريطة السياحة العالمية.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ الهوية البصرية الجديدة في جميع أنحاء المحافظة، بدءًا من المطار ومحطة القطارات والشوارع والميادين العامة، مرورًا بجميع مدن ومراكز المحافظة، ووصولًا إلى مدينة أبو سمبل.

وفي مجال الصحة، أكد المحافظ أن أسوان تُحقق نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمصر في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تعد محافظة أسوان من أولى المحافظات التي دخلت تحت مظلة المشروع، بعد تجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية لخدمة أكثر من 1.6 مليون مواطن.

وقال إن المشروع سيسهم في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تسجيل 92% منهم في المشروع، وجارٍ استكمال التسجيل لجميع المواطنين، مما يحقق طفرة كبيرة في منظومة خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.

وفيما يخص مجالات التعليم ورعاية الشباب، ذكر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة نفذت مشروعات جديدة داخل 170 مدرسة ما بين عمليات إنشاء لمدارس جديدة وأخرى لإحلال وتجديد المدارس القائمة.

وأشار إلى أن المدارس الجديدة ستدخل المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

وشدد على أن المحافظة تهتم بتطوير البنية التحتية الشبابية، لتطوير مواهبهم الرياضية المختلفة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 158 مركزًا للشباب في المحافظة.



وفي مجال السياحة، أشار محافظ أسوان، إلى العديد من الجهود الجارية لتعظيم العائد من الإمكانيات التراثية والتاريخية لأسوان، بما يشمل تطوير متاحف النيل والنوبة وأسوان والتماسيح، ودعم عمل بعثات التنقيب عن الآثار، واستمرار الترويج لأسوان كوجهة للسياحة الشتوية، حيث تتميز المحافظة بتنوع أنماط وأنشطة السياحة المختلفة، بما في ذلك السياحة الثقافية والتراثية والتاريخية والعلاجية ومراقبة الطيور البرية، بالإضافة إلى تطوير المزارات السياحية والمناطق الأثرية المختلفة.

ولفت إلى تزايد الحركة السياحية في أسوان طوال العام في ظل تكامل جميع جهود الدولة والتنسيق مع سفراء مختلف الدول، مؤكدًا أن محافظة أسوان تقوم بالعديد من الجهود لزيادة عدد الليالي السياحية.

وحول جهود التحول الرقمي، أكد المحافظ أن أسوان تسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجال التكنولوجيا.

وقال إن أسوان انتهت من إنشاء مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، والذي يضم شبكات المرافق التي تتعامل مع خدمات المواطنين، بالإضافة إلى إدارة نظم المعلومات والتي تعمل مع 11 مركزًا تكنولوجيًا في جميع مدن ومراكز المحافظة لتقديم أكثر من 82 خدمة.

وأضاف أن مركز التدريب الذي تم إنشاؤه في المحافظة يهدف إلى إعداد الكوادر التي تعمل في المجالات التكنولوجية والتحول الرقمي.

كما أكد المحافظ أن أسوان طوّرت أكثر من 40 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا، منها ما يخدم المواطن، ومنها ما يخدم الجهاز الإداري بالمحافظة؛ مثل: تطبيق "عين المواطن" المختص بالإبلاغ عن المخالفات أو المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث يتم الإبلاغ بالصورة والإحداثيات المكانية عن المخالفة أو المشكلة محل البلاغ، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى تساعد المواطن على الحصول على الخدمات من جميع المصالح والجهات الحكومية في المحافظة.