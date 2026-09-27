بعد 38 عامًا.. اللواء أبو بكر الجندي يكشف أسباب اللجوء إلى «التعبئة العامة»

كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، تفاصيل إجراءات التعبئة العامة، موضحًا طبيعة التنسيق بين القوات المسلحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاختصاصات المرتبطة بهذا الملف.

تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القوات المسلحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بإجراءات التعبئة العامة.

التعامل مع الظروف الاستثنائية

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق أن إجراءات التعبئة العامة تُعد من الإجراءات الطبيعية والروتينية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الاستعداد والتنظيم والتعامل مع الظروف الاستثنائية.

اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية

وأشار الجندي إلى أن إجراءات التعبئة العامة لم تُطبق، وفقًا لتصريحاته، إلا عقب أحداث عام 2011، وذلك بعد مرور نحو 38 عامًا على إنشاء الجهاز، لافتًا إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات وفوضى استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية.

وأضاف أن الدولة اتخذت عقب أحداث 2011 إجراءات لتأمين ونقل مخزون القمح والمواد الغذائية على مستوى المحافظات، بما يضمن الحفاظ على السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطنين.