قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الدرج
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 38 عامًا.. اللواء أبو بكر الجندي يكشف أسباب اللجوء إلى «التعبئة العامة»

اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي
محمد البدوي

كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، تفاصيل إجراءات التعبئة العامة، موضحًا طبيعة التنسيق بين القوات المسلحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاختصاصات المرتبطة بهذا الملف.

تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي 

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القوات المسلحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بإجراءات التعبئة العامة.

التعامل مع الظروف الاستثنائية

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق أن إجراءات التعبئة العامة تُعد من الإجراءات الطبيعية والروتينية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الاستعداد والتنظيم والتعامل مع الظروف الاستثنائية.

 اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية

وأشار الجندي إلى أن إجراءات التعبئة العامة لم تُطبق، وفقًا لتصريحاته، إلا عقب أحداث عام 2011، وذلك بعد مرور نحو 38 عامًا على إنشاء الجهاز، لافتًا إلى أن تلك الفترة شهدت اضطرابات وفوضى استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية.

وأضاف أن الدولة اتخذت عقب أحداث 2011 إجراءات لتأمين ونقل مخزون القمح والمواد الغذائية على مستوى المحافظات، بما يضمن الحفاظ على السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات المواطنين.

التعبئة العامة اللواء أبو بكر الجند التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

ترشيحاتنا

انتخابات التجديد النصفي للـ « الشيوخ الفرنسي »

انتخابات التجديد النصفي للشيوخ الفرنسي: التجمع الوطني يضمن تشكيل مجموعة برلمانية

رئيس صربيا

قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته.. رئيس صربيا يستقيل من منصبه

لقطة من الفيديو

لقطة إنسانية تحت المطر.. رجل أمن يصطحب مسنًا من ذوي متلازمة داون على لمس الكعبة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد