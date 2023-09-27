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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تشارك فى احتفالية تفوق الجامعات المصرية

جامعة أسوان
جامعة أسوان

شاركت جامعة أسوان ، بوفد طلابي برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، في احتفالية تفوق الجامعات المصرية ، والتي كرم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي  عدداً من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية دفعة ٢٠٢٣م، وذلك في إستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.

يأتي ذلك ضمن اهتمام القيادة السياسية بالجامعات المصرية، والعمل علي تطوير منظومة التعليم في مصر وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالمنظومة التعليمية والبحثية .

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، إن تكريم ودعم الرئيس للنماذج الطلابية المشرفة، يعد حافزا كبيرا لخلق منافسة شريفة بين طلاب الجامعة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والأكاديمية والأنشطة الرياضية والتي أكد عليها فخامة الرئيس السيسي وأن الدولة تقدم الدعم الكامل للأبطال منهم في الألعاب المختلفة .

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يوم التفوق

وأضاف "عثمان" أن الجامعات المصرية تعيش أزهي عصورها تحت رعاية القيادة السياسية والتي تؤمن بالعلم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الأمم والشعوب لا تتقدم إلا بعقول علماءها وسواعد شبابها أصحاب الفكر المستنير والأعمال الريادية التي تخلق جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل الدولي وليس المحلي فحسب.

 وأعرب الدكتور أيمن عثمان عن بالغ سعادته بأبنائه من الطلاب المتفوقين والمكرمين من أبناء جامعة أسوان، مؤكداً على دعم ادارة الجامعة لأبنائها المتميزين، ومساندتها لهم ليكونوا إضافة حقيقية لمجتمعهم في المستقبل .

وقال إن هذا اليوم يمثل مناسبة عظيمة على نفوس الآباء والأمهات، ووساما علي صدور هذا الجيل من أبناء الجامعات المصرية ، وأيضاً يعد هذا التكريم ثمار وجهود أولياء الأمور الكبيرة التي بذلت من أجل أبنائهم، ويحمل في طياته قيمة ومكانة كبيرة، داعياً الطلاب إلى مواصلة الاستمرار  في التفوق وحمل سلاح العِلم لبناء المستقبل، ورفع اسم مصر في سماء التميز والتفوق.

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أنشطة جامعية

وثمن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للخريجين المتفوقين والمتميزين ويأتي ذلك في إطار تعزيز الحسي الوطني لدي الطلاب المشاركين بالاحتفالية المتميزين من أبناء الجامعة، والذين قاموا بالمشاركة في طابور العرض والذين يبلغ عددهم  29  طالب وطالبة من مختلف الكليات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة، وأن وفد الجامعة المشارك ، ضم كلاً من الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور لؤي سعد نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطلاب الجامعة المتفوقين وعدد من العاملين بإدارة رعاية الشباب، واتحاد الطلاب .

كما التقط الطلاب المكرمين صورا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، تعبيرا عن سعادتهم بهذا اللقاء الأبوي الذي يجسد مدي حب وتقدير طلاب الجامعة للقيادة السياسية.

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