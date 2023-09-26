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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وقيادات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية ، وقد شملت الجولة التفقدية المرور على عدد من المدارس من بينها مجمع مدارس عبد المحسن طاهر رزق .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى للإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن المرور الميدانى للمسئولين لمتابعة جاهزية كافة المدارس بشكل كامل .

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تجهيزات

وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق بين كافة عناصر العملية التعليمة لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى مختلف الملاحظات التى يتم رصدها .

وأكدت أبو زيد على الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ، كما تابعت نائب المحافظ وصول الكتب المدرسية وطرق تخزينها بشكل آمن ، ليتم البدء فى توزيعها على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فور بدء العام الدراسى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وأثناء تفقده للكورنيش برفقه نواب رئيس مركز ومدينة أسوان .

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جهود

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات لعمل الرفع المساحى لبعض المساحات الغير مستغلة بالكورنيش بدءاً من المسجد الجامع ووصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم لإستكمال المشروع القومى " أهل مصر " ، مع القيام بوضع رؤية متكاملة بشكل علمى ومدروس لإستثمار هذه المساحات فى إقامة مشروعات إستثمارية وترفيهية بشكل جمالى وحضارى ، وتنفيذ أعمال التكاسى بالجانب الشرقى ، وأيضاً بالجانب الغربى المواجه له للحفاظ على المنطقة من أعمال النحر ، وكذا زيادة أعداد المراسى السياحية لإستيعاب حركة الفنادق العائمة العاملة بين أسوان والأقصر .

ووجه المحافظ إلى إستثمار المساحة الواقعة أسفل كوبرى أسوان الملجم فى إقامة موقف للأتوبيسات والسيارات السياحية ، على أن يتم تنفيذه بشكل راقى ، مع توسعة المنطقة المحيطة وتحويلها لواجهة حضارية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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