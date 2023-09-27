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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود متواصلة في مستشفى أسوان الجامعى للارتقاء بالمنظومة الطبية

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

أكد الدكتور محمد صلاح، مدير مستشفيات جامعة أسوان، أنهم يسعون لتقديم وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بجودة عالية ومميزة للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وقال الدكتور محمد صلاح إنه جار إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد بنسبة تنفيذ 50%، والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية.

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مستشفيات جامعة أسوان

وأوضح مدير مستشفيات جامعة أسوان، أن الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التشغيل الكامل لمستشفى الباطنة، والمكونة من 5 أدوار تضم 150 سريرا منهم 58 سريرا للعناية المركزة مدعمة بـ95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وأوضح صلاح أن هناك مشروع إنشاء استراحة للأطباء وجراج بالدور الأرضى، وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفيات أسوان الجامعية، والتى تشمل أيضًا مشروع إنشاء قسم العظام الجديد، والذى تم تنفيذه بنسبة 100%، وسيتم تشغيله قريبًا بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا و2 غرفة عمليات، علاوة على إعادة تأهيل قسم الاستقبال القديم.

 

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