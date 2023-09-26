حملة مكبرة لضبط وإعدام السلع غير الصالحة بكوم أمبو شمال أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بمشاركة جهاز حماية المستهلك ، وبالتعاون مع مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، وأيضاً مفتشى التموين والطب البيطرى بتنظيم حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق منطقتى الزهور والسبعين.

ويأتي ذلك من أجل تحقيق الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين لتنظيم حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات مكبرة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 136 كجم من المواد والسلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمى منها 97 كجم أغذية مختلفة ، و 39 لتر عصائر ومرطبات تغير فى الخواص الطبيعية ، مع ضبط 16 كجم لحوم بقرى ، و 3 كجم لحوم دواجن ، مع تحرير 7 محاضر شهادات صحية ، و 6 محاضر نظافة ، و 3 محاضر تشغيل عمالة ، ومحضر غلق إدارى خطر داهم ، وتم التحفظ على بيع لحوم غير صالحه للإستهلاك الأدمى ، وجارى إتخاذ اللازم حيال المخالفين بمعرفه النيابه المختصه .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الدفعة الأخيرة من معدات وسيارات منظومة النظافة ، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع لودر جى سى 950 سعة 3 متر مكعب ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية تم توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية وصلت لأكثر من70 مليون جنيه ، وتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن .

جهود

وخلال تفقده للودر الجديد برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وكذا المهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة .

أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى .