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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق مركز شباب أسوان يشارك في بطولة السباحة ببني سويف

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

توجه اليوم فريق السباحة من مختلف أعضاء مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، الذين اجتازوا الاختبارات التي عقدت بحمام سباحة نادي أسوان الرياضي يوم الثلاثاء الماضي، إلى محافظة بني سويف للمشاركة في بطولة السباحة للصعيد النسخة الثانية والتي من المقرر لها أن تقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣.

وتحركت الحافلة في صباح اليوم، من أمام نادي أسوان الرياضي، داعين أن يوفقهم وأن يكونوا خير من يمثلنا كسفراء لمحافظة أسوان.

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فريق السباحة 

حث ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسوان المشاركين  علي بذل قصار جهدهم للحصول علي مراكز متقدمة اسوة بالعام الماضي وخوض المنافسة بمنتهى النزاهة والتحلي بالروح الرياضية في جميع الأوقات. 

ونظمت مديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للشباب) يوما للدعم النفسي للأشقاء السودانيين المترددين على مركز شباب بدر ضمن مشاريع الخطة الداخلية للنشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للشباب.

وشارك في هذا اللقاء جميع الزملاء العاملين بالإدارة كنوع من أنواع الدعم النفسي للأشقاء أيضا وكان على رأسهم أفراح سيد  وكيل الشباب،  وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب ، وساهم في هذا الحدث فريق عمل مشروع المساحات الآمنة الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

وشهد اليوم العديد من الأنشطة الترويحية والألعاب الصغيرة التي أضفت على الحدث روح البهجة والسعادة التي اعتلت وجوه جميع المشاركين، وذلك هو الهدف الرئيسي من تنفيذ هذا المشروع ألا وهو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشقاء السودانيين وذويهم ورفع الروح المعنوية لديهم بشتى الوسائل الممكنة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادهم.

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أنشطة

ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المتميز الذى قام به مسئولى الطب البيطرى والجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وهو الذى يتواكب مع الإستعداد لإطلاق الحلمة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءاً من الأسبوع القادم .

وأكد المحافظ على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية ، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان .

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