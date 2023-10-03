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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: القابضة للسياحة تقوم بدور رائد لتقديم منتج متميز

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، الدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحي متميز وخدمات متنوعة على أعلى مستوى، وبالجودة والكفاءة الراقية التي تليق بأرض الكنانة مصر من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم لاسيما في ظل التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية بما يساهم في الظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية من كافة دول العالم.


وذكرت المحافظة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة أشرف عطية عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت رئيس الجمعية، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية، والذي تناول مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي الجديد والهادفة للنهوض والارتقاء بكافة الأعمال خلال الفترة الحالية. 


وأشاد المحافظ بالجهود المكثفة التي تقوم بها الشركة للاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقية، توازياً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية في ظل رؤية مُتكاملة ومُمنهجة للارتقاء بصناعة السياحة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التي تحقق عوائد إيجابية.

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