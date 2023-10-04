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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط توزيع حلوى المولد.. نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 21 مواطنا

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بأسوان، مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى ارتسمت على وجوه المواطنين ، وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية لإحتياجاتهم ، وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف، وذلك ضمن سلسلة جبر الخواطر للبسطاء والأولى بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجاً

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالإستماع لمطالب 21 مواطن ومواطنه ، بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية.

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جبر الخواطر

وخلال اللقاء وجهت نائب المحافظ بقيام مسئولى التضامن الإجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن إجتماعى لعدد 11 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة ، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية ، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج .

وكلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى القوى العاملة ، بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم العملية ، مع تعويض بعض الحالات لمساكن بسبب تضررهم أثناء سيول الأمطار ، ومنزل آخر تعرض لحريق كامل وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير حياه كريمة لهم ولأبنائهم .

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة. 

جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية رصد خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الملاحظات والسلبيات. 

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جهود

وتم توزيع نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، للإشراف على أعمال الحملة بنطاق حى شرق بمشاركة على عامر مسئول الحى ، والعاملين بالحى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمد حسين ومحمود بهاء للإشراف على جهود الحملة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة. 

وذلك بهدف الوصول إلى المستهدف برفع أكبر كميات من القمامة والتراكمات والمخلفات ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة الأحياء السكنية ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .

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