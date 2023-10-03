محافظ أسوان: التنسيق بين كل الجهات لإنجاح العرس الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى المديريات والإدارات المعنية بشأن إستعراض كافة الاستعدادات والتجهيزات والمقترحات والأفكار والرؤى الخاصة بإجراء الإنتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر القادم قبل وأثناء إنطلاقها للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف .

وقد حضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة .

الإنتخابات الرئاسية

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وكافة منظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة ، وأيضاً من له مكانه ودور مؤثر فى المجتمع الأسوانى لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لإختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه لتحقيق المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ، وخاصة أن زيادة نسبة الإقبال تساهم بشكل مباشر فى إبهار العالم بوعى الشعب المصرى وإدراكه لقيمة صوته الإنتخابى ودوره فى بناء مستقبل وطنه فى الجمهورية الجديدة .

وأوضح أشرف عطية بأن المنظومة الرقمية لمتابعة الإنتخابات ، والتى يتم تنفيذها ضمن إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية ستساهم فى توفير إمكانية للمواطن للتعرف على مقر لجنته الإنتخابية عبر تطبيق عين المواطن.

متابعة ومراجعة

وكلف عطية جميع الأجهزة المعنية بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التى تم إختيارها كمقار للجان الإنتخابية للإطمئنان على جاهزيتها ، وخاصة توفير الإضاءة ومياه الشرب والمكاتب ومقاعد الإنتظار والتندات ، وكذا توفير الكراسى المتحركة لذوى الإحتياجات الخاصة ، وعمل رمبات لتسهيل وصولهم إلى اللجان ، وأيضاً تجهيز الطرق المؤدية إلى هذه المقار لتكون فى جاهزية كاملة بشكل حضارى لإستقبال الناخبين .

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع علامات إرشادية توضيحية بمسار الوصول إلى اللجان الإنتخابية ، ليتوازى مع ذلك تحقيق التأمين الكامل لهذه اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف للتعامل مع أى حالات طارئة ، وأن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق الذى يساهم في تحقيق المحافظة لأعلى نسب من الإقبال بما يليق مع مكانتها التاريخية والحضارية .. والجدير بالذكر أنه يوجد بمحافظة أسوان 8 لجان عامة و 227 مركز إنتخابى لإستقبال من لهم حق التصويت فى العملية الإنتخابية .