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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإستكمال حملات النظافة العامة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة

ويأتى ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية رصد خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الملاحظات والسلبيات. 

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رفع أكثر من 260 طن مخلفات وقمامة ضمن حملات النظافة بمدينة أسوان

حملات النظافة 

وتم توزيع نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح للإشراف على أعمال الحملة بنطاق حى شرق بمشاركة على عامر مسئول الحى ، والعاملين بالحى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمد حسين ومحمود بهاء للإشراف على جهود الحملة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة. 

وذلك بهدف الوصول إلى المستهدف برفع أكبر كميات من القمامة والتراكمات والمخلفات ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة الأحياء السكنية ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .

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جهود 

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية ، والتى شملت اليوم تفقد منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها داخل مركز الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب ، وأيضاً مستشفيات أسوان الجامعية .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى المرور والطرق أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للبدء فى أعمال رصف المدخل الرئيسى للمركز والمستشفى ، مع إقامة باركنج لإستيعاب حركة المركبات والسيارات ، فضلاً عن تنفيذ محور مرورى بشكل جمالى وحضارى في واجهة المستشفى لتحقيق السيولة للمواطنين المترددين على هذه الصروح الطبية لتلقى الخدمات العلاجية على الوجه الأكمل ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة طريق كسر الحجر بالكامل .

وقد أكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتواكب مع ما تشهده الفترة الحالية من تحقيق نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية ، وأثناء جولته قام المحافظ بضبط عربة ميكروباص وتوك توك وتروسيكل مخالف حيث كلف بالتعامل الفورى معها للحد من أى تجاوزات وللحفاظ على سلامة المواطنين بالشكل المطلوب .

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