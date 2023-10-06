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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية فنية باستاد أسوان بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

وطن واحد
وطن واحد

يشهد استاد أسوان الرياضى بمدينة أسوان اليوم الجمعة احتفالية فنية كبرى بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، يحيها الفنان محمد رمضان، وفرقة بلاك تيما.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من المواطنين باستاد أسوان الرياضى لمشاهدة الحفل الفنى، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، والذى يأتى بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

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انتصار 

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

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وألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوته قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

وتحرص كلية الطب جامعة أسوان على أن توجه رسالة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم، ونوجه شكرا وعرفانا لكل جندي مصري أصيل ولكل من شارك في هذا النصر العظيم.

وتناول الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خلال كلمته قيمة الشهيد ومكانته في الدنيا والآخرة، وأن مصر بلد الأمن والأمان وهذا ما ورد ذكره في القران الكريم في آيات كثيرة تدل على مصر محروسة وآمنة بفضل الله عزّ وجل، وبفضل أبناء هذا الشعب البواسل الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أرواحهم وأن جزاءهم جنة الخلد.

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