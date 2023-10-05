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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بتعليم أسوان لمتابعة انتظام العملية الدراسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس ومسئولى الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية ومديرى المراحل الثلاث بالمديرية والإدارات عبر تقنية "الفيديو کونفرانس" وموجه عام التربية الاجتماعية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفى إطار اهتمامه بمتابعة انتظام سير العمل عقب انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

 

فى البداية رحب لطفى بالسادة الحضور ، وقدم لهم التهنئة ببدء العام الدراسى وانتصارات أكتوبر المجيدة وكذلك وجه لهم التحية والتقدير لجهودهم المبذولة خلال الشهور الماضية فى متابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وكذلك جولات المتابعة الميدانية اليومية للاطمئنان على الاستقبال الجيد للطلاب واستكمال أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس وطالبهم باستمرار تلك المتابعات وتوجيه رؤساء الأقسام بالنزول للمدارس ورصد الإيجابيات و السلبيات وسرعة اتخاذ القرارات التى من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وإزالة أى معوقات .

 

العام الدراسى

كما استعرض وكيل الوزارة مع الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية فى أسبوعها الأول ومنها تكليف مديرى الإدارات بعمل إحصاء دقيق لمعدلات العجز والزيادة وتقديمه للمديرية ومناقشة بعض المقترحات للتغلب على ذلك ، وأبرز الملاحظات فى الأسبوع الأول للعام الدراسى ، ومع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر المقبل ، أكد لطفى على ضرورة الانتهاء من تجهيز المدارس المزمع استلامها للعمل كمقار للجان الانتخابات الرئاسية بالإدارات التعليمية الخمس .

 وفى إطار رؤية الوزارة لتنمية المشاركة السياسية لدى الطلاب ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٠٢٩/٢٠٢٤م  لبناء الشخصية المتكاملة لمواطن معتز بذاته ومبدع ومسئول يقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلده ؛ ناقش السيد وكيل الوزارة مع الحضور تنظيم مسابقة (الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للنشء) .

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حيث أوضحت سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية أن المسابقة تستهدف طلاب المراحل التعليمية الثلاث بهدف التأكيد على أهمية ممارسة الديمقراطية وربط الطلاب بالبيئة وتنمية الانتماء للوطن ، وتدريب الطلاب على التعبير عن الآراء بأسلوب ديمقراطي وتنمية ميولهم ومواهبهم عبر تنفيذ أداء يحاكى العملية الانتخابية وخطوات اجراء عملية الاقتراع ( بطاقة تعريف الشخصية - عملية الدخول والخروج "صفوف " - استخدام الحبر- أوضاع وأماكن المشرفين على العملية - القضاة - الستائر .... الخ ، على أن تتولى الإدارة التعليمية طرح البرنامج على مدارس الادارة بمراحلها ، ويتم تسجيل الأعمال على فلاشة أو cd بالتعاون مع المختصين بالحاسب الآلى بالمدرسة ويتم تحكيمها من خلال توجيه التربية الاجتماعية .

 وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على حرص المديرية على تحقيق الانضباط داخل المدارس وكافة المنشآت التعليمية من خلال لجان المتابعة المختلفة ، وحث الجميع على مواصلة العمل لإزالة المعوقات للوصول لمستوى تعليمى متميز لصالح أبنائنا الطلاب، وتمنى لهم التوفيق.

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