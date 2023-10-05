مديرية وزارة الرياضة بأسوان تنظم برنامج "شباب يدير شباب"

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تنفيذ برنامج " شباب يدير شباب " بهدف المتابعة الدائمة لأبناء أسوان من الشباب ، وإعدادهم بشكل سليم لتحدي جميع الظروف والتحديات التى تواجهها الدولة ورفع كفاءاتهم وقدراتهم وحثهم على أهمية المشاركة السياسية ودعمهم إيجابياً .

وكان قد انعقدت خلال الفترة الحالية العديد من اللقاءات الشبابية مع العديد من أعضاء الكيانات الشبابية المعتمدة من الوزارة والتابعة للمديرية منها .. كيان رواد المحافظات الحدودية، والجبهة البلوماسية المصرية ، وسند شباب الصعيد ، ومحاكاة مجلس الشيوخ وغيرها من الكيانات الشبابية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من ناصر سليم وكيل الوزارة ، ومتابعة أفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، وسعد خليفة وكيل المديرية للرياضة.

شباب يدير شباب

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية إن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

وألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوة قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.