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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

جامعة أسوان
جامعة أسوان

نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية إن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

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انتصارات أكتوبر 

وألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوة قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

وتحرص كلية الطب جامعة أسوان على أن توجه رسالة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم، ونوجه شكرا وعرفانا لكل جندي مصري أصيل ولكل من شارك في هذا النصر العظيم.

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جهود 

وتناول الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خلال كلمته قيمة الشهيد ومكانته في الدنيا والآخرة، وأن مصر بلد الأمن والأمان وهذا ما ورد ذكره في القران الكريم في آيات كثيرة تدل على أن مصر محروسة وآمنة بفضل الله عزّ وجل، وبفضل أبناء هذا الشعب البواسل الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أرواحهم وأن جزاءهم جنة الخلد.

واستكمل فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان السابق، الحديث عن أن هذه الأيام المباركة تجمع بين ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوى الشريف الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية في نصرة الدين والحفاظ على الأوطان، لأن الحفاظ علي مقدرات الوطن أمانة في رقابنا جميعا وعبادة نتقرب بها الى المولى سبحانه وتعالى. 

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