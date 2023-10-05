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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهنتك حرفتك | ختام تدريبات أندية الفتاة والتطوع بأسوان

مشغولات حرفية للشباب
مشغولات حرفية للشباب والرياضة بأسوان

تحت شعار " مهنتك حرفتك " إختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تدريبات الورش الحرفية باندية الفتاة والتطوع حيث تم تنفيذ 15 ورشة حرفية متنوعة  بمشاركة ما يقرب من 375 عضو من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية الشباب بدعم أندية التطوع والفتاة للعام المالي 2023/2024 ، وذلك تحت قيادة وتوجيهات ناصر سليم وكيل الوزارة ، وإشراف أفراح سيد حسن وكيل الشباب ، وزياد يس مدير عام الشباب.

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الورش الحرفية

هذا وتواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ برنامج " شباب يدير شباب " بهدف المتابعة الدائمة لأبناء أسوان من الشباب ، وإعدادهم بشكل سليم لتحدي جميع الظروف والتحديات التى تواجهها الدولة ورفع كفاءاتهم وقدراتهم وحثهم على أهمية المشاركة السياسية ودعمهم إيجابياً .

وكان قد إنعقدت خلال الفترة الحالية العديد من اللقاءات الشبابية مع العديد من أعضاء الكيانات الشبابية المعتمدة من الوزارة والتابعة للمديرية منها .. كيان رواد المحافظات الحدودية، والجبهة البلوماسية المصرية ، وسند شباب الصعيد ، ومحاكاة مجلس الشيوخ وغيرها من الكيانات الشبابية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من ناصر سليم وكيل الوزارة ، ومتابعة أفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، وسعد خليفة وكيل المديرية للرياضة.

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

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جهود

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية إن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

وألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوة قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

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