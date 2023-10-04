تدريب سيدات بنصر النوبة على التفصيل والخياطة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الأولى لأعمال ومنتجات الخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بمركز نصر النوبة.

صرح بذلك فوزى صابر مدير مديرية العمل وأشار إلي أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة برعاية وتكليفات وزير العمل حسن شحاته واللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل دعم وتمكين المرأة إقتصادياً ، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على فرص العمل المناسبة وتشجيعها لإقتحام سوق العمل الحر والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية لها ولأسرتها .

مهنتك مستقبلك

وأوضح صابر بأن الدورة التدريبية شارك بها 10 من السيدات المتدربات اللائى قدمن شكرهن للرئيس السيسى على هذه المبادرة الرائدة ، مقدمن شكرهن وتقديرهن لوزير العمل ومحافظ أسوان ولجميع المسئولين القائمين على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى صقل خبراتهن وإكتسابهن مهارات التفصيل والخياطة ، مطالبة المتدربات بتكرار والتوسع فى تنظيم هذه التدريبات المجانية ليستفيد منها جميع أقرانهن من أهالى نصر النوبة .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة.

ويأتى ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية رصد خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الملاحظات والسلبيات.

جهود وأنشطة

كما أنه تم توزيع نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح للإشراف على أعمال الحملة بنطاق حى شرق بمشاركة على عامر مسئول الحى ، والعاملين بالحى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمد حسين ومحمود بهاء للإشراف على جهود الحملة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة.

ويأتى ذلك بهدف الوصول إلى المستهدف برفع أكبر كميات من القمامة والتراكمات والمخلفات ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة الأحياء السكنية ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .