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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ أعمال الصيانة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 12 ساعة بسبب إنهاء أعمال صيانة وإصلاح.

وأوضحت شركة مياه الشرب فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة وإصلاح بمحطة صرف صحى رقم 10 بمنطقة كيما، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "عزب كيما – المنطقة الصناعية – التطبيقيين".

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مياه 

وأشارت إلى أن قطع المياه، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 6/10/2023 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7/10/2023.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة. 

 

 

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