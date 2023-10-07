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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق تنس الطاولة بأسوان يشارك في معسكر تدريب منحة من الاتحاد الدولي

فريق تنس الطاولة
فريق تنس الطاولة بأسوان

تتوالى الفعاليات الشبابية والرياضة الهادفة لصقل مهارات الشباب والنشء داخل محافظة أسوان

وفى هذا الإطار سافر فريق تنس الطاولة للمشروع القومي الموهبة والبطل الأولمبي بمنحه من الاتحاد الدولي لدخول معسكر باستاد القاهره الدولي والذى يستمر حتى 9 أكتوبر ٢٠٢٣ برفقه المدرب علي سعيد.

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية

إنتصارات أكتوبر ..وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان حفل وطن واحد

بطولة 

ويأتى ذلك استعدادا للمشاركه فى بطولة مصر الدولية التي ستقام خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ أكتوبر، وإداري الفريق كابتن محمد ونس، وكابتن مروة مبروك مدير المشروع. 

وكان قد قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل. 

وأشاد الوزير والمحافظ، بالمستوى الراقى والنموذجى المشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 مليون جنيه. 

جامعة أسوان تحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

محافظ أسوان يتابع أنشطة وفعاليات فرع المجلس القومي للمرأة

جهود 

وتم تحويل الغرف بإجمالى 104 غرف تستوعب 500 فرد سواء غرف فردية أو مزدوجة أو سويد، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات، فضلاً عن مطبخ ومطعم متكامل بطاقة 500 فرد، وشبكات تعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى تطوير معسكر العقاد القومى والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة، لتتكامل بذلك المنظومة الشبابية والرياضة وتصبح منتجع متكامل لتقديم أفضل الخدمات بالجودة العالية.

ونظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

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وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية

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