إنتصارات أكتوبر ..وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان حفل وطن واحد

تتوالى الاحتفالات بشكل مستمر بمناسبة اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل مبادرة " وطن واحد " لمجلس القبائل والعائلات المصرية والذى تم تنظيمه بإستاد أسوان الرياضى تحت شعار " وطن واحد .. قوتنا في وحدتنا ".

بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة، والفرقة الموسيقية بلاك تيما، وعيسى وأسود، وأختتم الحفل بتبلوهات غنائية للفنان محمد رمضان ، فضلاً عن كوكبة من نجوم الفن والسينما ، وسط مشاركة واسعة من الشباب ومواطنى أسوان حيث تم تقديم سلسلة من الفقرات الغنائية التى أبهرت الحاضرين.

وطن واحد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم وإستنفار الطاقات للعمل سوياً على إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك سلسلة متنوعة من الإحتفالات بهذه الذكرى والمناسبة العزيزة تتضمن فعاليات شبابية وثقافية وفنية لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة .

جهود

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

ثم ألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوته قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.