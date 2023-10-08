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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: نسعى لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

 أكد محافظ أسوان أشرف عطية، سعي المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة وذلك خلال لقاء المحافظ اليوم  مع وفد اللجنة المُشكلة لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور أحمد دنش المشرف العام على الاستثمار بالمحافظة، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني، تم خلاله استعراض المواقع المقترحة التي سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء في إقامة هذا المشروع الحيوي والهادف وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به.


وأشار المحافظ إلى أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال، لافتاً إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التي تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل وهو ما يسهم في خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحي للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها عروس المشاتي؛ لجذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذي يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وهو الذي يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.


وعلى صعيد آخر، شارك وفد جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان في الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" .
وذكرت الجامعىة - في بيان - أن الوفد ضم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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