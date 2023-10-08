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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تعلن بدء فعاليات مبادرة "أنا الراقى بأخلاقي" لتعزيز الانتماء الوطني

أسوان الازهرية
أسوان الازهرية

أعلنت منطقة أسوان الازهرية عن بدء فعاليات مبادرة " أنا الراقي بأخلاقى " بمعاهد المنطقة، حيث أكد الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أن الهدف من هذا المشروع هو غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطنى وذلك من خلال مجموعة من القيم المستهدفة، والتي  تناسب كافة المراحل.

وأشار رئيس منطقة أسوان الأزهرية، إلى أنه تم تخصيص خمس قيم للتركيز عليها خلال الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، وكذلك المرحلة الابتدائية، بينما تم تخصيص 2 سلوك اجتماعي لتلاميذ رياض الأطفال طوال الفصل الدراسي الأول، حيث يمارس الطلاب فيها الأنشطة الدينية، والثقافية، والرياضية، والاجتماعية، ويتم التركيز خلالها على القيم الأخلاقية، بالإضافة إلى  برنامج الإذاعة الصباحية، ومختلف الأنشطة طوال اليوم الدراسي.

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية

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الراقى بأخلاقى

وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة ، حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل. 

وأشاد الوزير والمحافظ، بالمستوى الراقى والنموذجى المشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 مليون جنيه. 

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جهود وأنشطة 

وساهم كل ذلك فى أنه قد تم تحويل الغرف بإجمالى 104 غرفة تستوعب 500 فرد سواء غرف فردية أو مزدوجة أو سويد، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات، فضلاً عن مطبخ ومطعم متكامل بطاقة 500 فرد، وشبكات تعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى أنه يتم بالتوازى مع كل ذلك القيام بتنفيذ مشروع تطوير معسكر العقاد القومى والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة، لتتكامل بذلك المنظومة الشبابية والرياضة وتصبح منتجع متكامل لتقديم أفضل الخدمات بالجودة العالية.

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