عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان 347 طالبا لحصولهم على درجة البكالوريوس

جانب من الحفل
جانب من الحفل

فى رحاب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الأفريقى ، ووسط أجواء إحتفالية تملؤها الفرحة والسعادة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بمشاركة أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية لحظات النجاح والتفوق وحصولهم على درجة البكالوريوس بإجمالى 347 طالب وطالبة.

في 5 كليات هى الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، بالإضافة إلى تكريم 10 من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بتسليمهم شهادات التخرج ، وتسليم شهادة التخرج لأسرة المرحوم محمود الضوى باحث دكتوراه إدارة الأعمال، والذى وافته المنية قبل مناقشة رسالة الدكتوراه بأسبوع. 

محافظ أسوان يشارك في متابعة جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

دورة تدريبية للتعامل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية في أسوان

حفل 

حضر فعاليات الإحتفال السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية دولة السودان الشقيقة، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بالإضافة إلى العمداء وأعضاء هيئة التدريس ، وأسر الخريجين ، فضلاً عن القيادات العسكرية والعلمية والتنفيذية والدينية والمجتمعية والجامعية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد المرحوم الدكتور محمد بشير مستشار رئيس الأكاديمية، ثم ترديد قسم الأكاديمية، وإلقاء كلمات للدكتور عطا الله حشاد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار.

محافظ أسوان يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ أسوان يلتقى لجنة تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر

الابداع 

وطالب اللواء أشرف عطية الطلاب  بإثبات جدراتهم بعد تخرجهم بإقتحام مجالات العمل المختلفة بروح الإبداع والإبتكار والمثابرة والتفوق ، فالتاريخ المشرف للأكاديمية هو نموذجاً يحتذى به لإستكمال المسيرة العملية ، وتوظيف عملهم وتفوقهم فى أن يكونوا قادة للمستقبل ورواد للأعمال بمشروعات جديدة وناشئة تساهم فى الإرتقاء بحياتهم تواكباً مع رؤية مصر 2030 ، والتى تم وضع ملامحها بفكر واعى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى جعلنا ندخل الجمهورية الجديدة بملحمة كبيرة من المشروعات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام. 

وقدم التهنئة للطلاب على نجاحهم وتفوقهم، والذى جاء نتيجة حصاد سنوات من السهر والكفاح ، وفى ظل جهود بناءة وواضحة من إدارة الأكاديمية ، والمتمثلة فى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ليشهد هذا الصرح قفزة كبيرة بتحقيق العديد من الإنجازات داخل وخارج مصر ، بالإضافة إلى تحديث المناهج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التخصصات الدراسية المختلفة مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية وتحولها من أكاديمية إقليمية إلى مؤسسة علمية دولية لتجنى مصر والدول العربية ثمار تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للمشاركة فى منظومة التنمية والنماء والعمران.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

محكوم عليه بالحبس 197 سنة.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشارك في متابعة جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

ترشيحاتنا

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن الوضع الإنساني في غزة

بيلاروسيا تبحث إنشاء مركزًا للحبوب في الموانىء المصرية

فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 شخصا و4100 جريح

إحداهن كانت تزور شقيقتها | استشهاد مصريتين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ