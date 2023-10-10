محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان 347 طالبا لحصولهم على درجة البكالوريوس

فى رحاب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الأفريقى ، ووسط أجواء إحتفالية تملؤها الفرحة والسعادة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بمشاركة أبناؤهم من طلاب وطالبات الأكاديمية لحظات النجاح والتفوق وحصولهم على درجة البكالوريوس بإجمالى 347 طالب وطالبة.

في 5 كليات هى الإدارة والتكنولوجيا ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا ، والآثار والتراث الحضارى ، بالإضافة إلى تكريم 10 من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بتسليمهم شهادات التخرج ، وتسليم شهادة التخرج لأسرة المرحوم محمود الضوى باحث دكتوراه إدارة الأعمال، والذى وافته المنية قبل مناقشة رسالة الدكتوراه بأسبوع.

حفل

حضر فعاليات الإحتفال السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية دولة السودان الشقيقة، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بالإضافة إلى العمداء وأعضاء هيئة التدريس ، وأسر الخريجين ، فضلاً عن القيادات العسكرية والعلمية والتنفيذية والدينية والمجتمعية والجامعية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد المرحوم الدكتور محمد بشير مستشار رئيس الأكاديمية، ثم ترديد قسم الأكاديمية، وإلقاء كلمات للدكتور عطا الله حشاد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار.

الابداع

وطالب اللواء أشرف عطية الطلاب بإثبات جدراتهم بعد تخرجهم بإقتحام مجالات العمل المختلفة بروح الإبداع والإبتكار والمثابرة والتفوق ، فالتاريخ المشرف للأكاديمية هو نموذجاً يحتذى به لإستكمال المسيرة العملية ، وتوظيف عملهم وتفوقهم فى أن يكونوا قادة للمستقبل ورواد للأعمال بمشروعات جديدة وناشئة تساهم فى الإرتقاء بحياتهم تواكباً مع رؤية مصر 2030 ، والتى تم وضع ملامحها بفكر واعى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى جعلنا ندخل الجمهورية الجديدة بملحمة كبيرة من المشروعات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.

وقدم التهنئة للطلاب على نجاحهم وتفوقهم، والذى جاء نتيجة حصاد سنوات من السهر والكفاح ، وفى ظل جهود بناءة وواضحة من إدارة الأكاديمية ، والمتمثلة فى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ليشهد هذا الصرح قفزة كبيرة بتحقيق العديد من الإنجازات داخل وخارج مصر ، بالإضافة إلى تحديث المناهج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التخصصات الدراسية المختلفة مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية وتحولها من أكاديمية إقليمية إلى مؤسسة علمية دولية لتجنى مصر والدول العربية ثمار تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للمشاركة فى منظومة التنمية والنماء والعمران.