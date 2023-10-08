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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى لجنة تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بوفد اللجنة المُشكلة من وزارات الدفاع والطيران المدنى والسياحة والأثار، وقيادة قطاع أسوان العسكرى، بالإضافة إلى ممثلى بعض الشركات ذات الخبرات العالية فى تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر " المنطاد " ، بحضور العميد أحمد دنش المشرف العام على الإستثمار، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة .

شهد اللقاء إستعراض المواقع المقترحة التى سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء فى إقامة هذا المشروع الحيوى، وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به فى إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية ، والعمل على زيادة الليالى ومعدلات الحركة السياحية من خلال إستحداث أنماط سياحية جديدة .

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البالون الطائر

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الإشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال .

وقال أشرف عطية إن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التى تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل ، وهو ما يساهم فى خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحى للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التى تتميز بها عروس المشاتى للعمل على الإستغلال الأمثل لها فى جذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذى يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية ، وهو الذى يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى .

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جهود

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته الفورية لمسئولى الشركة الشركة ، وأيضاً مديرية الصحة ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالدفع بفرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب للمرور الميدانى على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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