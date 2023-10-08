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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بأسوان: مطابقة تحليل العينات للمواصفات الفنية والصحية بـ السادات والمحمودية

مياه الشرب بأسوان
مياه الشرب بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته الفورية لمسئولى الشركة الشركة ، وأيضاً مديرية الصحة ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالدفع بفرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب للمرور الميدانى على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي.

جاء ذلك رداً على ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك ، وما ورود من بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير فى رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان .

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تحليل المياه

مياه الشرب بأسوان

وقد أكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية ، كما قامت فرق المعامل المشكلة من قطاع مياه الشرب والصحة بالمرور على المحطات والروافع والشبكات وتابعت حالة التشغيل بها ، وتأكدت بأنها تعمل طبقًا لكود التشغيل القياسى ، كما نفت مديرية الصحة والسكان ورود أى حالات مرضية فى هذا الشأن للمستشفيات ، وخاصة المستشفى الجامعى أو المسلة التخصصى أو الوحدات الصحية .

فيما أكد العميد يحيى أبوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة ، مناشداً مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات قد تؤدى إلى البلبلة بين المواطنين .

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جهود

مياه الشرب بأسوان

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بزيارة مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، وأيضاً بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، علاوة على متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى ، فضلاً عن إستماعه لشكاوى المواطنين ومطالبهم حيث أعطى تعليماته بإيجاد حلول سريعة لها وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة .

وعقب إستدعاء المحافظ لعدد من المسئولين فى مقدمتهم اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق ، والمهندس محمد حسن مدير الحدائق ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدى يعقوب ، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى ، والذى قام بتنفيذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية بالكامل .

مياه الشرب بأسوان
مياه الشرب بأسوان
مياه الشرب بأسوان
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