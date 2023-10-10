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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا UTM ، وأيضاً الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع أسوان ، والدكتور خالد على شحاته مستشار رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بأسوان ، بالإضافة إلى ممثلين من دول السعودية وتركيا والعراق ، وكذا المجلس الأعلى للجامعات .

 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن إستضافة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لفعاليات هذا المؤتمر يعكس مكانة أسوان السياحية والعلمية كمقصد هام وحيوى لسياحة المؤتمرات ، كما يؤكد على حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإهتمام بتعظيم الإستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم لما له من أهمية فى المرحلة الحالية، وهو الذى يتجسد فى تنظيم هذا المؤتمر العلمى المشترك بين الأكاديمية العربية وجامعة  ماليزيا .

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تكنولوجيا

وأشار إلى أنه يثمن ويقدر جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في مجال البحث العلمى لما تبادر به دائماً لرعاية العديد من المؤتمرات العلمية والتكنولوجية بإعتبارها منارة التعليم الأكاديمى وبوصلة التقدم والتحديث، وخاصة بتوظيف كل ما هو حديث وجديد ، والعمل على نقل الخبرات العلمية من هذه الكوكبة من علمائنا الإجلاء إلى أبنائنا من شباب أسوان، ولاسيما فى ظل المشاركة الواسعة للأبحاث العلمية من مختلف دول العالم ضمن فعاليات المؤتمر .

 

فيما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره الجزيل لمحافظ أسوان لدعمه المستمر والمتواصل للأكاديمية ، مشيراً إلى دور مواصلة الأكاديمية فى خدمة المجتمع وتخريج الشباب وغرس روح الولاء والإنتماء ومبادئ البحث العلمى والإبداع والإبتكار ، وهو الذى يتطلب بأهمية الإعداد والتخطيط للمستقبل ، والعمل على قلب رجل واحد ، لأن بناء الأمم يرتكز على التعليم .

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مؤتمر 

وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد حسن على أن المؤتمر الدولى للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية هو مؤتمر علمى هندسى يتم تنظيمه سنوياً بالتناوب بين مصر وماليزيا تأكيداً للتعاون البناء بين البلدين فى هذا المجال الحيوى، موضحاً بأنه تقدم لهذا العام 133 بحث من مختلف دول العالم تم قبول 79 بحث منهم عقب إجراء التقييم وفقاً لضوابط وشروط محددة، ويتم نشر هذه الأبحاث في أكبر المجلات العالمية الهندسية ، وسيتم عقب إنتهاء فعالياته التى سوف تستمر على مدار 3 أيام فتح باب التقدم للأبحاث الجديدة للعام القادم .

 

وفى نهاية المؤتمر قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ورئيس جامعة ماليزيا بتبادل الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر فى المجال العملى. 

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