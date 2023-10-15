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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. إطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة، والذى تم تنفيذه بالمسجد الجامع بحضور الدكتور كامل محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية

 يستهدف البرنامج عرض الإطروحات الثقافية التنموية التى تساهم فى بناء الرحلة الحالة والقادمة ، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

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البناء الثقافى

وهو الذى يأتى فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشر الفكر الوسطى المستنير ، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات ، وأستهدف البرنامج 120 إمام على مستوى إدارات مدينة أسوان .

وكان قد أكد المحافظ على أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها. 

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ، مطالباً من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

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جهود 

ومن جانبه قدم اللواء أيمن الأطفيحى شكره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجارى حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية "https://nta.eg/ar-wl.html   " ، ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة ، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى .

وتم تقديم عر تقديمى عن جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وقدم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للواء أيمن الأطفيحى تقديراً للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة أبناء أسوان .

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