محافظ أسوان يشارك في افتتاح الملتقى التسويقى المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إفتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط ، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديرى، ويأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبمشاركة 95 عارض من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية من بينهم وفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان بقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة ، وهم جمعية بنت النيل ومثلتها كريمة عبده حسين ، والجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليدوية ومثلتها أسماء عبد القادر محمد إدريس.

الملتقى

وشهدت فعاليات الملتقى تكريم ٥ محافظات من بينها محافظة أسوان ، ومنحها مبلغ ٥ ألاف جنيه تقديراً على المشاركة المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل.

و قدم اللواء أشرف عطية شكره لمحافظ الوادى الجديد لإتاحة الفرصة لمشاركة محافظة أسوان فى هذا الملتقى الحيوى ، ومنح مكافأة تشجيعية للمشاركين من المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تدعم وتساند دائماً الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة ، ولهذا يتم التكليف بمشاركة العارضين من المحافظة فى كافة المهرجانات والملتقيات لتسويق المنتجات البيئية ، وخاصة التمور ، وأيضاً المشغولات اليدوية ذات الجودة الجمالية الراقية لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

فعاليات

تقام فعاليات الملتقى على مدار يومين ، ويشتمل على معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم ، ويعد فرصة تسويقية كبيرة فى هذا المجال الهام .

وأكد المحافظ على أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .