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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معالجة الأشجار المصابة بكورنيش النيل والأحياء السكنية والشوارع والميادين في أسوان

معالجة الأشجار المصابة
معالجة الأشجار المصابة بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  إنه رصد إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة، ما يعرضها للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كيلو مترات، بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوباً، مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة.

وأضاف محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته لإدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر".

 

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الأشجار

ووجه المحافظ بأن يتوازى مع ذلك القيام مرحلياً بالمرور على جميع المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان لتنفيذ أعمال الحصر أيضاً للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها. 

من جانب آخر، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية، وتوجهياته المستمرة لتسخير جميع القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وهو الذى يتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية.

وأوضح محافظ أسوان أن ذلك يتجسد فى مواصلة واستكمال تنفيذ فعاليات البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية "مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان"، حيث سيتم  تنفيذ المعسكرات الداخلية بأسوان خلال الفترة من 16 أكتوبر 2023 وحتى 26 فبراير 2024 بالمدينة الشبابية بطريق السادات.

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ووجه اللواء أشرف عطية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والسياحة والآثار بقيادة أحمد عيسى، والثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وأيضاً المخابرات الحربية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

من جانبه، أوضح ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه سيتم مشاركة 100 شاب وفتاة فى كل فوج، على أن يكون المشاركون من مراكز الشباب والإدارات الفرعية بإدفو ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وأسوان.

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