لاعبة نادى التجديف بأسوان آية عبد الخالق  تشارك فى البطولة الأهلية للكانوى بالإسكندرية

تشارك اللاعبة آية عبد الخالق من لاعبات نادى التجديف بأسوان فى سباقات البطولة الأهلية للكانوى والتى ستقام بالإسكندرية سباقات 500متر و 200متر، والمقرر أن تشارك آيه بالبطولة الإفريقية والتى ستشارك فيها مصر والمقامة بنيجيريا والمؤهل للأولمبياد باريس 2024.

و تضم لجنة الإشراف على الألعاب المائية محمد إبراهيم حسن أمين صندوق النادي، وأسامة منصور عضو مجلس الإدارة للنادى، والدكتورة يسرا عدلي عضو مجلس الإدارة للنادى.

صدارة المشهد

وكان قد المحافظ على أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ، مطالباً من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

جهود

ومن جانبه قدم اللواء أيمن الأطفيحى شكره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجارى حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية " https://nta.eg/ar-wl.html " ، ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة ، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى .

وتم تقديم عر تقديمى عن جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وقدم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للواء أيمن الأطفيحى تقديراً للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة أبناء أسوان .