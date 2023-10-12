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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المجمعات الحكومية والخدمية بقرى حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية وذلك إستمراراً للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وقد تم المرورعلى المجمعات ميدانياً بمركزى إدفو وكوم أمبو وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب ، وأيضاً الرديسية بحرى ، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات ، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات .

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حياة كريمة

وقد حضر الإجتماع كل من رئيس وحدة حياة كريمة ، ورئيس جهاز التعمير ، ورئيس منطقة البريد ، بالإضافة إلى نواب رؤساء مدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، علاوة على منسق حياه كريمه ، وأيضاً مسئول تشغيل مجمعات الخدمات ، وخلال الإجتماع كلف اللواء ياسر عبد الشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للإنتهاء من التجهيزات والإستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية .

ووجه السكرتير العام المساعد بسرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك ، وأيضاً أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى .

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معدلات الإنجاز

كما شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة  أولاً بأول ، بالإضافة إلى الإهتمام بإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ندوة برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فضلاً عن أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية.

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