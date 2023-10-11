نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية ، وأثناء تفقدها لمكونات المشروع بمرافقة مسئولى الجهات المعنية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لإستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى للإستفادة من دوره الهام فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة ، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك .

عمارات الإيواء

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والمعلمين بمدرسة السلام أكاديمى الخاصة الإحتفال اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وبترديد عبارات " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر " حيث رافقه عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عمرو توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة .

وشهد اللواء أشرف عطية البرنامج الإذاعى المدرسى لطلاب مرحلة رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية بإجمالى 2400 طالب وطالبة، والذى بدأ بالقرآن الكريم، ثم العرض المسرحى لطلاب المدرسة عن إنتصارات أكتوبر، أعقبه تقديم فقرة غنائية عن أكتوبر، وشخصيات عامة.

جهود

ثم كلمة محافظ أسوان والتى تحدث فيها عن ملحمة النصر العظيم فى السادس من أكتوبر عام 1973، والذى كان نقطة الإنطلاق لنجنى ثمار تضحيات شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بحياتهم ، وأيضاً المصابين الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن لتتحقق ملحمة أخرى للدولة المصرية ذات الحضارة العظيمة بفكر ووعى ورؤية تجسدت فى الإنجازات المتتالية، والتى وصلت لطفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات عملاقة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم المحافظ شكره لمجلس إدارة مدرسة السلام أكاديمى بقيادة محمد توفيق على هذا النموذج التربوى والتعليمى الراقى الذى يتم تقديمه داخل هذا الصرح المشرف الذى أصبح بالجد والمجهود والتعب والعرق بإصرار وعزيمة مستنيرة أحد الأعمدة الرئيسية فى التعليم بأسوان ليساهم فى تخريج جيلاً متميزاً من أبنائنا الطلاب ، وأختتم الطابور المدرسى بتحية العلم ، وإلقاء نشيد " بلادى " .