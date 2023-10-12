تنظيم حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأحياء مدينة أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى مع الحفاظ على أملاك الدولة .

ومن جانبه أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملات مكبرة إستهدفت عدد من الشوارع والميادين والكتل السكنية بأحياء جنوب وغرب وشرق .

حملات مكبرة

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملات شملت تنفيذ عدد 2 قرار إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 130 م2 ، بجانب إزالة عدد 4 لافتات لإعلانات مخالفة ، علاوة على رفع 87 حالة مخالفة وإشغال مختلفة ، فضلاً عن إستكمال أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات ورفع تراكمات القمامة والأتربة بإجمالى 180 طن ، بجانب متابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمصابيح وأعمدة الكهرباء .

وأضاف سيد مدنى بأن الحملات كانت بإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الأحياء والمهندسين والفنيين ، وأيضاً العاملين المدعومين بسيارات ومعدات الإزالة التابعة للوحدة المحلية .

وكان قد إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 49 ألف 419 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين .

أنشطة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن فعاليات الحملة يتم تنظيمها تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضاً شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، فضلاً عن رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .