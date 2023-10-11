افتتاح فعاليات ندوة برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية في أسوان

افتتح محافظ أسوان أشرف عطية فعاليات ندوة برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فضلاً عن أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والقيادات النسائية والشبابية بقيادة أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية.



وعبر محافظ أسوان أشرف عطية عن سعادته للمشاركة في فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب" لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يتضمن عدداً من البرامج المقدمة للمرأة، التي من بينها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتتبوأ المرأة المصرية لمكانتها التي تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الذي تبلور في حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك في إعلان عام 2017 عاماً للمرأة ، مع إطلاق إستراتيجية "تمكين المرأة 2030 " .



وأكد أن المرأة أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز في كل وقت، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة، فالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة، ولذا فقد نجحت باستحقاق في أرقى المناصب التي تقلدتها، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .



وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.



وطالب من سيدات أسوان بأهمية المشاركة في هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات.



من جانبه، قدم أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجاري حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية " https://nta.eg/ar-wl.html " ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة حتى 50 سنة، سواء من العاملات في القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسي، وتم تقديم عر تقديمي عن جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقدم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للواء أيمن الأطفيحى تقديراً للتعاون المشترك، والمثمر بين الجانبين في المجال التدريبي لخدمة أبناء أسوان.