عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات ندوة برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية في أسوان

ندوة برنامج المرأة
ندوة برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية

افتتح محافظ أسوان أشرف عطية فعاليات ندوة برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فضلاً عن أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والقيادات النسائية والشبابية بقيادة أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية.


وعبر محافظ أسوان أشرف عطية عن سعادته للمشاركة في فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب" لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يتضمن عدداً من البرامج المقدمة للمرأة، التي من بينها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتتبوأ المرأة المصرية لمكانتها التي تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الذي تبلور في حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك في إعلان عام 2017 عاماً للمرأة ، مع إطلاق إستراتيجية "تمكين المرأة 2030 " .


وأكد أن المرأة أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز في كل وقت، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة، فالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة، ولذا فقد نجحت باستحقاق في أرقى المناصب التي تقلدتها، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .


وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.


وطالب من سيدات أسوان بأهمية المشاركة في هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات.


من جانبه، قدم أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجاري حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية " https://nta.eg/ar-wl.html " ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة حتى 50 سنة، سواء من العاملات في القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسي، وتم تقديم عر تقديمي عن جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقدم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للواء أيمن الأطفيحى تقديراً للتعاون المشترك، والمثمر بين الجانبين في المجال التدريبي لخدمة أبناء أسوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

حل الدولتين.. بيان هام من الخارجية الفرنسية بشأن تصاعد التطورات في غزة

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

أبرزها المكرونة والدواء والالبان.. اعفاء 12 سلعة من الضريبة الجمركية.. تفاصيل

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ