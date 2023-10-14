عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهل مصر.. المدينة الشبابية بأسوان تستضيف المعسكرات الداخلية لأبناء المحافظات الحدودية

البرنامج الرئاسى
البرنامج الرئاسى أهل مصر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية ، وتوجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب ، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، وهو الذى يتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية .

وأوضح محافظ أسوان بأن ذلك يتجسد فى مواصلة وإستكمال تنفيذ فعاليات البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان " حيث سيتم  تنفيذ المعسكرات الداخلية بأسوان خلال الفترة من 16 أكتوبر 2023 ، وحتى 26 فبراير 2024 بالمدينة الشبابية بطريق السادات .

جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة ستانفورد

محافظ أسوان: تطهير مخرات السيول والترع والمصارف استعدادًا لموسم الشتاء

أهل مصر

وقدم اللواء أشرف عطية شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والسياحة والأثار بقيادة أحمد عيسى، والثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى ، وأيضاً المخابرات الحربية وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل .

ومن جانبه أشار ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إلى أنه سيتم مشاركة 100 شاب وفتاة فى كل فوج ، على أن يكون المشاركين من مراكز الشباب والإدارات الفرعية بإدفو ونصر النوبة ودراو وكوم أمبو وأسوان ، ومن القبائل العربية بالتنسيق مع مكتب شئون القبائل بالمخابرات الحربية لعدد 3 معسكرات داخل المدينة الشبابية ، ومعسكر مجمع لإستضافة المحافظات الحدودية " مرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء لعدد 200 شاب وفتاة .

محافظ أسوان يشارك طلاب مدرسة السلام أكاديمى إحتفالات إنتصارات أكتوبر

افتتاح فعاليات ندوة برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية في أسوان

فعاليات شبايية

وقال ناصر سليم بأنه سيتم تنفيذ المعسكر أىضاً بالمدينة الشبابية ، وتتضمن الفعاليات تنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية والسياحية والمحاضرات التثقيفية ومن بينها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والقاعدة الجوية ومصنع كيما، فضلاً عن تنظيم زيارات لمتحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل.

وكان قد المحافظ على أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة ستانفورد

ترشيحاتنا

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ