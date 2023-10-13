تفعيل آليات التشبيك مع الكنيسة بأسوان ضمن الاستراتيجية القومية للسكان

ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

واصلت وحدة السكان بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة الجهود لدعم الشراكات وتنفيذ آليات التشبيك مع الجهات المختلفة.

السكان

والتقى نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها برئيس وحدة السكان بالمحافظة رانيا مغربي في حضور القس أثناسيوس موريس منسق وحدة السكان بالكنيسة.

وقد تناول اللقاء تفعيل سبل التشبيك والتعاون وأساليب الارتقاء بمنظومة العمل خلال المرحلة الحالية ، والتعريف بوحدة السكان ودورها في تحسين الخصائص السكانية ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة التنفيذ والتنويه عن محاور الاستراتيجية القومية للسكان ، والتوعية بالقضية السكانية وأبعادها ، وكذا التعريف بالحوكمة الحكومية التي تعتبر إطار مؤسسي كامل وتشاركي قائم على الشفافية والوضوح ، والتعريف بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعي والعمرى والتغيير السكاني.

جهود

وكان قد المحافظ على أن المرأة أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز في كل وقت ، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة ، فالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لديها إيماناً راسخاً بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة ، ولذا فقد نجحت باستحقاق في أرقى المناصب التي تقلدتها ، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها .

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ، مطالباً من سيدات أسوان بأهمية المشاركة في هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة ، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات .