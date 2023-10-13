جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة ستانفورد

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة لا تغيب عن التصنيفات الدولية والعالمية فقدت تصدرت تصنيف التايمز البريطانية بالمركز الأول علي مستوي جامعات مصر وحققت العديد من التصنيفات الدولية ، وجاءت هذه المراكز ثمار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة .

وأعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن قائمة "أفضل 2% من العلماء" حول العالم لهذا العام قد ضمت 8 من علماء جامعة أسوان ، كماأطلقت Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد أخر إصدار لقائمة أفضل العلماء حول العالم. وتعد هذه القائمة الأضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في 22 مجال علمي رئيسي و176 تخصص فرعي.

تصنيف

فيما أشاد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بهذا التصنيف الجديد الذي يضاف الي رصيد التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان ويأتي تصنيف السادة الباحثين والعلماء الى فئتين:

الأولي أفضل 2% من العلماء خلال الحياة المهنية (وفقا لإجمالي الإنتاج العلمي) والثاني أفضل 2% من العلماء خلال العام 2022

حيث ضمت قائمة أفضل 2% من العلماء خلال الحياة المهنية (وفقا لإجمالي الإنتاج العلمي) في تحديثها الأخير 4 من علماء جامعة أسوان وهم كلا من أ.د محمد نجيب راشد كلية العلوم في مجال العلوم البيئية، أ.د محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، أ.د أحمد محمد رشاد كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، أ.د محمد فتحي الأمين كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل.

العلماء

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أنه ضمت قائمة (أفضل 2% من العلماء خلال 2022) 8 من علماء جامعة أسوان وهم كلا من: أ.د محمد نجيب راشد كلية العلوم في مجال العلوم البيئية ،أ.د محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسة في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، أ.د أحمد محمد رشاد كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل ،أ.د محمد فتحي الأمين كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل.

وأيضاً الدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة في مجال الطاقة، أ.د أشرف محمد حميدة كلية هندسة الطاقة في مجال الطاقة ، أ.د أحمد عيد كلية الهندسة في مجال الطاقة، أ.د جابر مجدي كلية هندسة الطاقة في مجال الطاقة.

وتأتي أهمية هذه الدراسة الى استنادها الى قواعد بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول الى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الإستشهادات والـ (h-index)، و (hm-index) المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وغيرها من المعايير.