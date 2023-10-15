أسوان تشهد تنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة

شهدت مدينة أسوان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، والذى تنظمه وزارة البيئة متمثلة فى قطاع حماية الطبيعة، بالتعاون مع نادى أسوان لمشاهدة الطيور، وشارك فى الفعاليات مجموعة من الشباب والفتيات المهتمين بالطيور وأنواعها الفريدة ومسار هجرتها السنوية.

تضمنت الفعاليات، التى أقيمت هذا العام تحت شعار "الحفاظ على مجرى المياه"، جولة نيلية فى نهر النيل امتدت من شمال إلى جنوب مدينة أسوان، وصولاً إلى محمية "سالوجا وغزال" والتى أقيمت عليها بعض الأنشطة البيئية وشملت توعية الحضور بالتحديات والمخاطر التى تواجه الطيور فى رحلتها.

الطيور المهاجرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة سمر عبد العظيم، مدير محمية جزر النيل بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة على أن احتفالية اليوم العالمى للطيور المهاجرة تسعى إلى التعريف بالطيور فى مسار هجرتها، مضيفة أن مصر تحتوى على ثانى أهم مسارات هجرة الطيور على مستوى العالم، كما أن أسوان بها أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة.

وأشارت الدكتورة سمر عبد العظيم، أن الاحتفال باليوم العالمى، هذا اليوم يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المسطحات والمجارى المائية من التلوث، لأنها بيئة مهمة جداً للطيور أثناء الهجرة للاستراحة والغذاء فى هذه البيئة، مشيرة إلى أن الاحتفالية شارك فيها مجموعة من المعلمين ومرشدى السياحة والفنانين والمصورين، المهتمين بمراقبة الطيور والتعرف على أنواعها وأشكالها ومسار هجرتها، وأنها تتمنى أن تترك هذه الفاعليات الأثر الإيجابى فى رفع الوعى البيئى والحفاظ على هذا المكون الحيوى لمصر والعالم.

اليوم العالمى

وفى نفس السياق قال إسماعيل خليفة، مراقب طيور ومصور حياة برية بأن هذه الفاعلية تتكرر مرتين فى العام، خلال شهرى مايو وأكتوبر، بهدف التذكير بمسارات هجرة الطيور من أوروبا إلى أفريقيا والعكس، موضحاً أن الاحتفالية هذا العام استهدفت فئة الفنانين، وذلك على اعتبار أن الطيور "متعمق" فى الفن ولها دلالات كبيرة فى أعمال فنية بارزة، سواء فن تشكيلى أو سينمائى أو درامى.

وتشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار " الماء: استدامة حياة الطيور " ويوافق 14 أكتوبر من كل عام، حيث يتم الأحتفال به مرتان فى العام خلال السبت الثاني من شهرى مايو وأكتوبر حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في بداية الصيف وبداية الخريف.