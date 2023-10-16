أسوان تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

تستعد محافظة أسوان لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل جنوب المحافظة، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل في انتظار ظاهرة تعامد الشمس.

وتقام احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل مرتين في العام يوم 22 من شهر أكتوبر ويوم 22 فبراير من كل عام؛ لذلك تحظى الظاهرة بـ اهتمام الكثيرين لرؤية براعة المصريين القدماء.

تعامد

وتشارك نحو 8 فرق شعبية تابعة لوزارة الثقافة في احتفالية تعامد الشمس، التي تقام يوم 22 أكتوبر، وتبدأ الاحتفالات بداية من يوم 18 أكتوبر حتى 19 داخل قصور الثقافة والمسارح التابعة لوزارة الثقافة بأسوان، فيما تبدأ في مدينة أبو سمبل من يوم 21 حتى فجر 22 أكتوبر مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.