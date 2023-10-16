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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسلامة المواطنين وممتلكاتهم..

تعرف على خطوات معالجة الأشجار المصابة بالنمل الأبيض في أسوان

الأشجار المصابة والتالفة
الأشجار المصابة والتالفة بأسوان

ملحمة كبيرة تشهدها محافظة أسوان لتنفيذ مشروع التطوير والتجميل، لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف جنسيات العالم

 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " ملامح مشروع التطوير والتجميل ، والذى يتكامل بالتعامل مع بعض الأشجار، والتي رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المتواصلة وجود إصابة بها بالنمل الأبيض والقرضة مما يعرضها للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كم بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوباً مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة. 

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الأشجار 

الأشجار المصابة والتالفة بأسوان 

وعلى الفور أعطى المحافظ توجيهاته لإدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع " ممشى أهل مصر ".

وكلف اللواء أشرف عطية بأن يتوازى مع ذلك القيام مرحلياً بالمرور على كافة المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان لتنفيذ أعمال الحصر أيضاً للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها. 

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جهود 

الأشجار المصابة والتالفة بأسوان 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد حسن بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المرور والفحص بواسطة لجنة متخصصة من مهندسي إدارة الحدائق على كافة أنواع الأشجار والتي تضم 7 أنواع وهى " بونسيانا وفيكس نيتدا والكيناكاربس والبامبكس ولسان العصفور والسرسوع والكايا " ، وقد تلاحظ إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة ، مع إنتشار الفطريات بها حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال المكافحة والمعالجة لهذه الأشجار المصابة.

 

وأشار محمد حسن بأنه في حالة عدم استجابة أي من الأشجار المصابة لجهود المكافحة والمقاومة ، فيتم إجراء إحلال وتجديد لها وذلك باستبدالها بأشجار أخرى بشكل جمالي متناسق. 

 

وأضاف مدير إدارة الحدائق بأنه بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية بأهمية تكثيف زراعة الأشجار بكورنيش النيل ، ومختلف المناطق السكنية لزيادة مساحة الظل لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس ، وخاصة فى فصل الصيف ، مع إضفاء الأجواء الجمالية وخلق متنفس حيوي لمواطني المدينة السياحية وزائريها من مختلف جنسيات العالم. 

 

وأوضح بأنه تم تحديد أماكن بكورنيش النيل القديم لزراعة الأشجار الجديدة به على مسافات موحدة ، وبالتوازي تم توفير مصادر لمياه الري لهذه الأشجار بشكل يحقق استدامة نموها على الوجه الأكمل .

 

وفى نفس السياق قال ناصر مصطفى باننا نشهد بحق جهود كبيرة في الشارع الأسواني لتنفيذ أعمال التطوير والتجميل، وأن توجيه المحافظ بالتعامل مع الأشجار المصابة والتالفة فهو توجيه ممتاز لأنه يحافظ على سلامة المواطنين من سقوط أي منها بما يوزى ويضر بهم، كما أنه بالتوازي يتم تكثيف زراعة الأشجار في الشوارع فهذا أيضاً قرار صائب لان أسوان تتصف بارتفاع درجة الحرارة بها، والأشجار تظل الشوارع بها للحفاظ عليهم، وكذا لأهميتها في إضفاء الأجواء الجمالية. 

الأشجار المصابة والتالفة بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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