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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذى لحي الصداقة الجديدة

إصلاح كسر بأسوان
إصلاح كسر بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح خط مياه الشرب الرئيسى والمغذى لحى الصداقة الجديدة بقطر ٦٢٠ مللى GRP ، والذى تعرض لكسر فى منطقة الخور الجبلى الوعرة التضاريس خلف الرافع الرئيسى

وكلف محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة والتى نجحت فى إصلاح الخط وفتح المحابس وبدء ضخ وتدفق المياه تدريجياً فى الشبكات ولملىء الخزانات الأرضية بحى الصداقة الجديدة بإشراف من المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس الشركة.

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اصلاح الكسر

وخلال فترة إصلاح الكسر قد شدد المحافظ على الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية لتلبية احتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام .

 

 

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