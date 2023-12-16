بتنكيس الأعلام|محافظ أسوان يعلن الحداد العام 3 أيام على وفاة أمير الكويت

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر ، وحتى يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى حداداً على وفاة أمير دولة الكويت.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام حداداً على وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



حداد

موجهاً بالإلتزام بتنفيذ ما جاء بالمنشور الدورى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لوفاة أمير الكويت .