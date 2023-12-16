توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية صديقة البيئة في أسوان

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة العمل بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية تم تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة ، مع تعلم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والذى سبقه تدريبات علي المهارات الحياتية وإدارة المشروعات.

ويأتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



الطاقة الشمسية

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حزمة برامج تدريبية من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية العمل بأسوان ، والتى من بينها برامج الطاقة الشمسية حيث تم عقب الإنتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهنى المحمودية ، والتى إستمرت لمدة 26 يوم ، كما تم تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجى برنامج الطاقة الشمسية لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق ، وهو ثانى أكبر مشروع قومى للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد قامت شركة أكوا باور بإستضافة شباب المتدربين بمحطاتها ولمدة 5 أيام متتالية لمعايشة طبيعة العمل بهذا المحطات ومعرفة مراحل التجهيز لتدشين محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف فوزى صابر بأنه قام المهندس محمود حسين يسرى مدير السلامة والصحة المهنية بالمشروع بإستقبال الشباب وتعريفهم بدور الشركة وأهدافها وخططتها المستقبلبة فى التوسعات بالظهير الصحراوى مع الشرح الوافى لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها.

ولفت إلى إستكمال الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الإنشاء وذلك برفقة المهندس آدهم عطية محمد لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها.

وقامت الشركة فى نهاية الزيارات التدريبية بمنح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للإختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول على فرص عمل بهذه المحطات بعد الإكتفاء أولاً بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومى العملاق المقام على أراضى قرية فارس.

وتابع مدير مديرية العمل بأن البرامج التدريبية حازت إعجاب وإهتمام شباب المتدربين ، والذين أثنوا على الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون معWFP ، مقدمين شكرهم لحسن إستضافة الشركة وصادق تعاونها لخدمة الشباب الأسوانى ودورها فى تأهيله للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة والغير قاصرة على العمل بمحطات الطاقة الشمسية ، وهو ما تلبور بأفكار خارج الصندوق لمواءمة التطورات السريعة والغير متلاحقة فى الإقتصاد الحديث .

